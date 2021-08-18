В Самаре для ремонта теплосети перекроют участок Московского шоссе

Движение по Московскому шоссе будет ограничено

В Самаре компания "Т Плюс" заменит участок теплосети на Московском шоссе. Ремонтные работы проведут в районе улицы Гастелло. Для движения будет закрыт участок дороги: по четной стороне шоссе с 24 по 29 августа, в сторону Советской Армии - с 19 по 23 августа. Для того, чтобы провести все работы в максимально сжатые сроки, подрядчики будут трудиться круглосуточно, без перерывов. На место выведут 50 человек и более 10 единиц техники.

- На этом участке, как и на всех объектах перекладок, «Т Плюс» использует трубопроводы в предизолированном исполнении с системой оперативного диспетчерского контроля (СОДК). Система контроля СОДК определяет место повреждения с точностью до 1-2 метров, и это - один из элементов большой программы автоматизации, - рассказали в пресс-службе компании. И уточнили, что срок службы таких труб выше, чем у обычных и составляет 50 лет.

Масштабное обновление теплосетевого хозяйства в Самаре продолжается весь год. Это делается для того, чтобы повысить надежность теплоснабжения и сделать жизнь потребителей более комфортной, минимизировав отключения в холодный период. Такой объем работ стал возможен благодаря переходу на систему альткотельных.

- Призываю горожан с пониманием отнестись к обязательным работам по подготовке города к зиме! Приносим извинения автолюбителям за временные неудобства, - прокомментировал технический директор-главный инженер «ПТС» ПАО «Т Плюс» Александр Климашин.