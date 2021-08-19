В Самарской области зафиксировали аномально высокую температуру воздуха +37,7 градусов за последние 86 лет

В Самарской области погода продолжает бить рекорды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики зафиксировали новые температурные рекорды на территории Самарской области. 18 августа 2021 года в двух районах был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

На метеостанции в селе Большая Глушица столбики термометров поднялись до отметки в 37,7 градусов. Предыдущий погодный рекорд был зарегистрирован 86 лет назад, тогда в 1936 году жара разогналась до +37,6 градусов.

Также температурный максимум был побит в Авангарде, отклонение составило 0,3 градусов. В 2021 году был побит рекорд 1971 года, когда температура поднялась до +37,1.

По прогнозу синоптиков, в четверг 19 августа 2021 года, также ожидается жаркая погода без осадков. Днем температура воздуха составит +33…+38 градусов, а ночью до +21.

В пятницу и в субботу особых изменений в погоде не предвидится. Днем будет также жарко до +38 градусов, а к вечеру температура будет опускаться до +21. В предстоящие выходные осадков не ожидается.ф