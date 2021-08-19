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Общество19 августа 2021 7:52

Активисты Союза женщин Самарской области предоставили свои инициативы губернатору

Свои предложения и инициативы в Народную программу партии уже добавили многие общественные организации, производственные предприятия и молодежные объединения
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Скоро на федеральном Съезде «Единой России» будет принята Народная программа действий на ближайшие пять лет

Скоро на федеральном Съезде «Единой России» будет принята Народная программа действий на ближайшие пять лет

В Самаре обсудили предложения и инициативы Союза женщин Самарской области в Народную программу «Единой России». Активисты женсовета считают особенно важными инициативы главы региона и партии по оказанию поддержки семьям с детьми, продолжению строительства детских садов и школ, обеспечению безопасности образовательных учреждений.

- Благоустройство, здравоохранение, образование – вот что волнует жителей региона больше всего, - уверена член Правления СЖСО Светлана Макушева.

Женщин и матерей особенно волнуют вопросы сохранения и закрепления кадров в сфере образования и медицины. Кроме того, губернатору предложили обратить внимание на повышение престижа профессии педагога. Также женщины обратили внимание на детский оздоровительный отдых, досуг детей во время каникул, благоустройство игровых площадок и детских оздоровительных лагерей. Они считают, что бесцельное времяпрепровождение самарских школьников негативно сказывается на личностном развитии несовершеннолетних.

- Мы предлагаем создать государственную круглогодичную систему занятости детей и подростков, - предложили губернатору представители женсовета.

Также на встрече с губернатором были озвучены инициативы по введению контрактного обучения медиков, а также выпускников региональных вузов. Женщины предложили расширить программу «Земский доктор» на городские округа, чтобы решить там кадровые вопросы, а тольяттинки предложили создать общегородскую библиотеку электронных образовательных материалов.

Дмитрий Азаров поблагодарил самарских женщин за активность и отметил, что они больше других чувствуют ответственность за детей и будущее своих семей. Губернатор поручил взять на особый контроль вопросы по социальным выплатам детских пособий от 3 до 7 лет, проконтролировать выплаты выпускникам-студентам, которые остались обучаться в Самарской области.