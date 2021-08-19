В Самарской области пьяный карманник незаметно стащил из сумки своего собеседника телефон

За кражу телефона мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть по городу Жигулевск обратился местный житель, у которого украли мобильный телефон. Сотрудник полиции изъял камеры видеонаблюдения с места происшествия и установил, что к похищению телефона может быть причастен один из мужчин, с кем потерпевший беседовал на улице.

- На записи было видно, как около магазина разговаривают мужчины, у потерпевшего на плече за спиной висит сумка. Один из мужчин, дождавшись удобного момента, открыл сумку потерпевшего и похитил сотовый телефон, после чего скрылся. Сумма ущерба составили 7 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейский установил личность грабителя, им оказался 37-летний безработный житель Жигулевска, который ранее уже был привлечен к уголовной ответственности. Подозреваемого задержали, во время опроса он признал свою вину и рассказал, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Украденным телефоном он распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь карманнику может грозить до пяти лет лишения свободы.