Житель Самары подал в суд на соседей, которые не ремонтировали крышу

Добиться ремонта крыши удалось только через суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Куйбышевского района Самары, который проживает в «доме на два хозяина», подал на своих соседей в суд из-за протекающей крыши. Соседки нарушили требования к устройству крыши своей части дома, из-за чего страдал сосед.

Как выяснилось, из-за протекающей крыши соседей, в комнате со смежной стеной постоянно скапливалась влага, что неминуемо приводило к порче имущества истца.

- Мужчина потребовал обязать соседок произвести демонтаж снегозадерживающих устройств, гидроизоляцию кровли, произвести устройство покрытия кровли над квартирой из профильного листа с нахлестом, а также осуществить установку снегоудерживающих устройств на расстоянии 0,6 — 1 метр от карнизного свеса, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Суд удовлетворил его требование, но хозяйки второй половины дома исполнять решение суда не торопились. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должниц постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. После этого, женщины отремонтировали свою часть крыши.