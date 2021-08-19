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Происшествия19 августа 2021 10:54

В Самарской области двое подростков на скутере угодили под грузовик

Скутер не уступил дорогу МАЗу
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В Самарской области подростки на скутере столкнулись с грузовиком. ФОТО: ГУ МВД

В Самарской области подростки на скутере столкнулись с грузовиком. ФОТО: ГУ МВД

В Тольятти 18 августа произошло ДТП с участием несовершеннолетних. 14-летний подросток за рулём скутера и его 9-летний пассажир столкнулись с «МАЗом». Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, подростки на скутере двигались по улице Минской со стороны улицы Ларина. В районе дома №73 по Кирова они не уступили дорогу автомобилю «МАЗ», имевшему преимущество. 66-летний водитель тяжеловоза не успел затормозить и произошло ДТП.

В результате водитель и пассажир скутера пострадали, оба были без шлема и экипировки. Их оперативно доставили в больницу, где назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП полиция проводит проверку.