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Общество19 августа 2021 11:22

В Самаре в поселке Мехзавод в 2021 году снесут католический храм

Затраты на работу составят 1 629 106 рублей
Анастасия ЛЕСОВАЯ
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Храм привлекает внимание жителей своей башней

Храм привлекает внимание жителей своей башней

Фото: СОЦСЕТИ

Храм «Благая Весть» в посёлке Мехзавод построен еще в 2016 году, однако постройка оказалась незаконной. На снос храма будет потрачено 1 629 106 рублей, подрядчиком выступит компания ООО "Вег".

Снос здания запланирован на 2021 год, так как на возведение храма не было разрешения. Здание из двух этажей привлекает внимание жителей своей башней — она имеет крестообразный проем.

Ранее на Мехзаводе уже несколько раз происходили конфликты представителей разных конфессий с местными жителями при попытке строительства культовых сооружений.