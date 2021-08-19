В Самарской области за сутки скончались 22 пациента с коронавирусом

В Самарской области продолжает расти смертность от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована статистика по коронавирусу в Самарской области на 19 августа 2021 года. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 445 человек. Всего в Самарской области с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 84 959 местных жителей.

Из числа заболевших на сегодняшний день 74 705 пациентов успешно справились с опасным вирусом и завершили свое лечение, в том числе за минувшие сутки выздоровели 204 человека.

В Самарской области продолжает увеличиваться число смертей среди заболевших коронавирусом. Так, на 19 августа в регионе зарегистрировано 2 979 смертей. За прошедшие сутки скончались 22 пациента.