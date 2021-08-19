В Самаре 11 сентября 2021 года состоится межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»

Межрегиональный фестиваль пройдет в Самаре 11 сентября

11 сентября 2021 года в парке имени М. Горького (Струковский сад) состоится межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст». Главная цель фестиваля - объединить вокруг книги и чтения сотни самарцев – представителей разных поколений, интересов и профессий.

В этом году масштабный книжный фестиваль организовывает Самарская областная универсальная научная библиотека совместно с Самарской областной организацией молодых литераторов, Самарским литературно-мемориальным музеем им. М. Горького, Школой литературных практик (г. Москва) при поддержке Министерства культуры Самарской области. Спонсором мероприятия выступает Правовой интернет-ресурс LEGAL.REPORT

- В этом году интеллектуальное событие привлечет внимание к теме формирования волжской идентичности, к тому, как большая река влияет на мировосприятие и появление новых культурных кодов, - рассказали организаторы.

Гости фестиваля встретятся с поэтом и эссеистом Дмитрием Воденниковым, с современным писателем, педагогом и издателем Александром Геласимовым, а также с поэтом и писателем, которого оценил Иосиф Бродский, - Вадимом Месяцем и с филологом, писателем, драматургом и колумнистом Денисом Драгунским. Также в фестивале примут участие прозаик и драматург Андрей Рубанов и писатель, который воспел Безымянку, Андрей Олех.

Фестиваль будет проходить на площадках в Струковском саду 11 сентября с 11:00 до 20:00.