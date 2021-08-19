Самарские школьники и студенты разрабатывают аппарат ИВЛ, защищенный от возгорания

Юные разработчики пытаются усовершенствовать аппарат ИВЛ

Самарские школьники и студенты разрабатывают аппарат ИВЛ, защищенный от случайного возгорания во время работы. В разработке участвуют студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева и школьники в рамках Всероссийской программы «Сириус. Лето: начни свой проект».

К возгоранию приводит перегрев аппаратов и дальнейшее короткое замыкание. Программа, которую разрабатывают студенты со школьниками, позволит отслеживать состояние аппарата и предотвращать возможный перегрев. Состояние аппаратов будут контролировать при помощи набора датчиков.

Для проведения экспериментов юные разработчики сделали два действующих макета. Использованы комплектующие, применяющиеся при изготовлении реального медицинского аппарата, но система управления построена на более простой платформе. В дальнейшем «начинка» будет доступна другим разработчикам подобной техники.

- На макетах мы можем контролировать давление и расход воздуха, а также исследовать процессы, происходящие в начале и окончании подачи воздуха в легкие пациента, чтобы снижать возможную травмоопасность аппаратов ИВЛ, - сказал участник проекта, ученик 10 класса Филипп Бочаров.