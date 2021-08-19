В Жигулевске рабочий упал с крыши при погрузке строительного мусора

Следователи выясняют, почему строитель в Жигулевске получил серьезные травмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который не обеспечил безопасность при строительных работах для своих сотрудников. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

В мае один из его работников на объекте при погрузке строительного мусора упал с крыши и получил многочисленные травмы, что было расценено как тяжкий вред здоровью.

Как выяснилось в ходе следствия, индивидуальный предприниматель не обеспечил своих работников средствами защиты и не разъяснил, как правильно и безопасно работать с подъемным механизмом.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, виновному грозит до трех лет лишения свободы.