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Происшествия19 августа 2021 14:31

В Жигулевске рабочий упал с крыши при погрузке строительного мусора

В отношении нанявшего его индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Следователи выясняют, почему строитель в Жигулевске получил серьезные травмы

Следователи выясняют, почему строитель в Жигулевске получил серьезные травмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который не обеспечил безопасность при строительных работах для своих сотрудников. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

В мае один из его работников на объекте при погрузке строительного мусора упал с крыши и получил многочисленные травмы, что было расценено как тяжкий вред здоровью.

Как выяснилось в ходе следствия, индивидуальный предприниматель не обеспечил своих работников средствами защиты и не разъяснил, как правильно и безопасно работать с подъемным механизмом.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, виновному грозит до трех лет лишения свободы.