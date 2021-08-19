Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2021 14:43

В Самаре загорелся театр «Камерная сцена»

В результате пожара никто не пострадал
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самаре загорелся театр "Камерная сцена"

В Самаре загорелся театр "Камерная сцена"

Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

В Самаре загорелся театр драмы «Камерная сцена» на улице Некрасовской. Вызов пожарным поступил в 14.34.

По данным ведомства, произошло тление обрешётки кровли на площади 5 квадратных метров. Работники театра экстренно эвакуировались, на место прибыли пожарные. В 15:15 тление было локализировано.

К зданию театра прибыло 28 человек и 6 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет.

Пока неизвестно, продолжит ли сегодня свою работу театр. На 18.30 в «Камерной сцене» назначено открытие сезона спектаклем «Не сошлись характерами» по пьесе Островского.