Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2021 15:23

В Ширяево в 2022-м году сделают капитальный ремонт дороги

Планируют отремонтировать два участка, где возможен камнепад
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ширяево отремонтируют дороги

В Ширяево отремонтируют дороги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ширяево планируют сделать капитальный ремонт дороги в 2022-м году. Об этом сообщают в правительстве Самарской области.

Помимо ремонта дорожного полотна, там починят тротуары, сделают освещение и благоустроят территорию на въезде.

Кроме того, проведут капитальный ремонт двух участков дороги, на которых возможен камнепад. В министерстве уже разработана проектная документация.

В этом году завершат ремонт дороги от Зольного до Бахилово. Ожидается, что развитие транспортной инфраструктуры поспособствует туристической привлекательности Ширяево.