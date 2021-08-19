В Ширяево в 2022-м году сделают капитальный ремонт дороги

В Ширяево отремонтируют дороги
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ширяево планируют сделать капитальный ремонт дороги в 2022-м году. Об этом сообщают в правительстве Самарской области.
Помимо ремонта дорожного полотна, там починят тротуары, сделают освещение и благоустроят территорию на въезде.
Кроме того, проведут капитальный ремонт двух участков дороги, на которых возможен камнепад. В министерстве уже разработана проектная документация.
В этом году завершат ремонт дороги от Зольного до Бахилово. Ожидается, что развитие транспортной инфраструктуры поспособствует туристической привлекательности Ширяево.