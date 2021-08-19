В Самарской области в выходные будут проверять водителей мотоциклов и мопедов

В выходные в регионе пройдут рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные в регионе проведут рейды, во время которых будут выявлять водителей мотоциклов и мопедов, нарушающих правила дорожного движения. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Как отмечают в полиции, в летний период становится больше ДТП с участием мотоциклов и мопедов. При этом, летом на двухколесном транспорте часто ездят несовершеннолетние, которые в некоторых случаях даже не знают правил дорожного движения.

В полиции призывают всех участников движения с пониманием отнестись к предстоящим рейдам и отмечают, что они проводятся ради безопасности на дорогах.