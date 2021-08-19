Линейки в школах проведут только для учеников 1 и 11 классов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 1 сентября в школу пойдут 8 тысяч первоклассников. Об этом сообщили в городской администрации.

В новом учебном году в Тольятти начнут работу 69 школ, всего учиться пойдут 72 тысячи детей. Для учеников 1 и 11 классов организуют линейки, для остальных проведут классные часы, посвященные 170-летию самарской губернии.

В школах предусмотрели пропускной режим, задействовав эвакуационные выходные выходы. В помещениях сделали зонирование, чтобы минимизировать контакты детей и исключить возможность заражения коронавирусом.