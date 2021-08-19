В Самару приехали юные блогеры и тик-токеры со всей страны

На фото Мария Киселева, Татьяна Мрдуляш, Алика Авдеева и Артур Абдрашитов

19 августа в 8:40 на железнодорожный вокзал Самары прибыл туристический поезд с победителями конкурса видеороликов «Страна открытий». Это 100 подростков в возрасте от 15 до 17 лет из 50 регионов страны. Они сняли короткие видеорассказы о любимых местах своего города, поделились ими на платформе TikTok и поставили хештеги конкурса. Лучшие выбрало жюри. От Самары в числе победителей Алика Авдеева, в своем видео девочка рассказала о ракете музея «Самара космическая», каллиграфии Покраса Лампаса на самарской набережной, музее Эльдара Рязанова и площади им. Куйбышева.

Победители конкурса отправились в пятидневное путешествие на уникальном детском поезде РЖД. В компании известных болгеров ребята посетили Нижний Новгород, Киров, Казань и Самару. В каждом городе участников тура ждала насыщенная культурная программа.

- «Страна открытий» - это очень интересный проект. Его цель – познакомить ребят через их ровесников, блогеров тик-токеров, с городами и основными достопримечательностями России. Мы очень рады, что Самара попала в этот список, у нас действительно есть что посмотреть, - отметила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, приветствуя гостей.

Заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов добавил, что Самара стала ярким завершением тура, а сам конкурс многому научил ребят, теперь они профессиональные амбассадоры родных городов. За время путешествия юные блогеры произвели огромное количество полезного контента для сверстников о путешествии по России. В Самаре участники посетили брендовые музеи: «Музей Модерна» и «Самара космическая», прогулялись по набережной и площади им. Куйбышева, сфотографировались на вертолетной площадке, а некоторым даже повезло попасть на стадион «Самара Арена». Всероссийский конкурс «Страна открытий» организовал московский Комитет по туризму совместно с Ростуризмом и ГК «Просвещение» при поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области.