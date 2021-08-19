Самарцы против разрушения католического храма на Мехзаводе

Самарцы против снова здания храма. Фото - соцсети

Самарцы высказались против сноса католического храма в посёлке Мехзавод. Такое мнение горожане высказывали в комментариях под новостью на сайте и в группе «КП-Самара» в соцсетях.

Как стало известно ранее, храм «Благая Весть» в посёлке Мехзавод построен еще в 2016 году, однако постройка оказалась незаконной - на возведение храма не было разрешения. Снос здания запланирован на этот год.

Жители Самары на снос здания храма отреагировали негативно. Комментаторы называли это кощунством. Жительница поселка Мехзавод отметила, что у храма красивый крест, и в целом он стал любимым местом некоторых прихожан.

«Несмотря на то, что здание не достроено, оно работает. Там есть люди, которые искренне молятся. Эта церковь отличная от православной, но люди также славят Бога. Различие в том, что там нет икон. Люди читают книгу Библию, а это живое слово от Бога для любого верующего человека. И сегодня у этих людей хотят отнять это, разрушив здание», - поделилась своим мнением жительница посёлка Ирина.

Некоторые комментаторы пишут, что католическая организация регулярно собирала поборы. «Сразу напишу - это просто выкачка денег. Я думала, что там душевно, место поможет мне. Со временем они просят деньги и все ценное, но хорошо, что я смогла остановится. Вам не советую, просто там потеряете деньги», - написала посетительница храма Анастасия. Однако в дальнейшем подобная информация не подтвердилась.

На Мехзаводе уже были разногласия между представителями разных конфессий и местными жителями при попытке строительства культовых сооружений. На снос храма будет потрачено 1,6 рублей, подрядчиком выступит компания ООО «Вег».