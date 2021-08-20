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Общество20 августа 2021 6:34

В выходные в Самарской области температура воздуха поднимется до +41 градуса

Синоптики дали прогноз на 20-22 августа 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Выходные в Самаре будут экстремально жаркими

Выходные в Самаре будут экстремально жаркими

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС сообщили о повышении температуры воздуха в Самарской области до экстремальных значений. С 19 августа 2021 года в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

По прогнозу синоптиков, в пятницу 20 августа 2021 года в Самаре температура воздуха поднимется до +41 градуса. Ночью будет до +22 градусов.

21 августа температура также поднимется до экстремальных +40…+41 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность в этот день, без существенных осадков.

В воскресенье, 22 августа, днем будет +33…+38 градусов. Существенных осадков не ожидается.