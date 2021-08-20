В Самаре автобус проехал на красный свет и сбил велосипедиста, момент аварии попал на видео

Момент аварии попал на видео Фото: принтскрин видео.

В Самаре рядом с кольцом Антонова-Овсеенко, на остановке «Педуниверситет» произошло ДТП с участием пешехода и маршрутного автобуса. Момент аварии попал на запись видеорегистратора.

На кадрах видно, что автобус проехал на красный сигнал светофора и задел велосипедиста, проезжающего по пешеходному переходу. От удара в заднее колесо, мужчина чуть не упал с велосипеда. После этого произошла словесная перепалка, и участники ДТП разошлись.

Как сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, в полицию заявлений на данный момент не было. О ситуации полицейские узнали при мониторинге социальных сетей. В настоящее время видеозапись передана в ГИБДД для установления госномера автобуса и дальнейшего привлечения водителя к ответственности.