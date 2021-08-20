В Тольятти создают уникальный проект по очистке Волги от сине-зеленых водорослей

Установка представляет собой самодвижущийся понтон грузоподъемностью 4 тонны с технологическим оборудованием на борту

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал проект самарских разработчиков, которые создают уникальную установку для переработки сине-зеленых водорослей. Компания-разработчик «Биотехкомп» и производитель биотехнологий для энергетики и сельского хозяйства специализируется на глубокой переработке органических отходов или загрязнений в биогаз и органические удобрения по технологии биореакций.

Специалисты компании создали технологию, которая поможет очистить акватории рек и озер от цианобактерий, или сине-зеленых водорослей, чтобы уменьшить их негативное воздействие на окружающую среду.

- Водоросли будут преобразованы в полезные удобрения для сельского хозяйства. Кроме того, в процессе переработки выделяется биогаз, который также будет полезен для нужд региона, - рассказали технологи.

Губернатор поддержал проект, на реализацию первого пробного этапа будут выделены средства из бюджета. После этого можно будет уже запускать технологию в промышленных масштабах.