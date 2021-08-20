Самарцев разбудила стучащая в окно обезьяна

Обезьяна разбудила самарцев стуком в окно. ФОТО: Соцсети

Жителей Самары разбудила и напугала стучащая в окно обезьяна. Об этом они сообщили в паблике «Подслушано|Самара». Инцидент произошёл около 4 часов утра в частном доме на пересечении улиц Авроры и Промышленности.

Жители дома решили обратиться за помощью к специальным службам. К счастью, помощь не понадобилась, так как у неожиданного гостя вовремя нашлась хозяйка.

- В МЧС звонили, помочь не смогли. Дали телефон зоопарка, приехал специалист и минут через 29, пока ждали начало рабочего дня, нашлась хозяйка. Но обезьяна в четыре утра, которая дубасит в окно - это жесть, – рассказала участница необычного раннего подъёма Юлия.

Хозяйка рассказала, что на ночь открыла окно из-за жары. Очевидно, этим воспользовалась обезьяна и совершила побег. Животное уже забрали домой.