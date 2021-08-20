В Самаре с 20 августа 2021 года закрыли движение пяти троллейбусов на Московском шоссе

Троллейбусы до конца августа изменили маршруты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В департаменте транспорта Самары сообщили о временном ограничении движения троллейбусов на Московском шоссе с 20 августа 2021 года. На участке будут проводить работы по переустройству теплотрассы в рамках подготовки к отопительному сезону.

- С 20 августа 2021 года и до конца месяца на участке в районе пересечения Московского шоссе и Гастелло будут проводиться работы по перекладке теплотрассы. На данный период троллейбусы будут курсировать по временной схеме, - сообщили чиновники.

Так, в период временных ограничений, троллейбусы №4 будут курсировать по маршруту «Завод Металлург – Барбошина Поляна», троллейбус №12 «Завод Экран – Шипка – Фадеева – Московское шоссе – проспект Кирова – завод Экран», троллейбус №15 поедет по проспекту Карла Маркса через Шипку, троллейбус №19 «Барбошина поляна – Шипка - Барбошина поляна», а маршрут №20 поедет по Ульяновской – Коммунистической – Луначарского и в обратном направлении по тому же маршруту.

Самарцев просят с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.