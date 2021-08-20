В Самаре полицейские помогли молодым родителям спасти новорожденного малыша

Молодые родители безмерно благодарны полицейским за оперативность и неравнодушие. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Самарские полицейские помогли молодым родителям не потерять своего ребенка. В ночное время к машине сотрудников ДПС подошел взволнованный мужчина и рассказал, что у его супруги начались преждевременные роды. Полицейские, понимая всю серьезность ситуации, аккуратно пересадили роженицу в свой автомобиль и экстренно доставили в роддом.

- Инспекторы ДПС, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, в кратчайшие сроки доставили семейную пару до приемного покоя и передали врачам, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В больнице молодой маме оказали всю необходимую помощь, и малыш появился на свет здоровым и без осложнений.

На днях маму с сыном выписали из роддома. Супруги пригласили на выписку полицейских, которые в ту ночь помогли их семье. Молодые родители поблагодарили полицейских и врачей за помощь и внимание, а в свою очередь инспекторы вручили маме цветы и подарок для новорожденного мальчика.