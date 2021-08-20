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Дом. Семья20 августа 2021 11:22

В Самаре служебных собак УФСИН проводили на пенсию

Семь четвероногих сотрудников УФСИН отправили на заслуженный отдых
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Собакам в возрасте нужна забота и спокойная жизнь. Фото: УФСИН по Самарской области

Собакам в возрасте нужна забота и спокойная жизнь. Фото: УФСИН по Самарской области

В кинологической службе УФСИН по Самарской области провели выбраковку питомцев, когда служебных собак отправляют на заслуженный отдых. Шесть немецких и восточно-европейская овчарки уезжают в новые любящие семьи.

- Почти у всех собак наступил пенсионный возраст и теперь им нужна спокойная и размеренная жизнь в уютном доме. Винчестер, Грэй, Жасмин, Ирма, Кай, Полли и Дуся - переданы жителям Самарской области на безвозмездной основе, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

Многих собак забрали к себе сами кинологи, так как не смогли расстаться со своими подопечными, с кем несли службу многие годы. Кинологи уверены, что обученные командам четвероногие питомцы станут верными друзьями для своих новых хозяев.