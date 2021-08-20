В Самарской области ребенок может остаться виноватым в том, что его сбил полицейский

Инспекторам, которые приехали на место ДТП, водитель сказал, что пацан перебегал дорогу в неположенном месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Леша (имя ребенка изменено) живет в селе Шентала, ему 7 лет. 19 августа Леша попал в больницу со сложным переломом ноги, ушибами и ссадинами по всему телу. Леша попал под машину, за рулем которой был полицейский, а потому может быть признан единственным виновником ЧП.

- За рулем автомобиля сидел сотрудник дежурной части. Вроде как в свой выходной и в гражданской одежде, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – ГАИшникам, которые приехали на место ДТП, он показал удостоверение и заявил, что пацан перебегал дорогу в неположенном месте, вот и попал под колеса. На водителя никаких протоколов не составлено.

Справедливости ради стоит отметить, что возле дома, где предположительно сбит ребенок, «зебры» действительно нет. Однако дом этот находится менее, чем в 100 метрах от перекрестка, где водители обычно притормаживают.

С какой скоростью ехал старший сержант полиции и почему не увидел ребенка, пока не ясно. Происшествием уже заинтересовались местные следователи.