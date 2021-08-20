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Происшествия20 августа 2021 12:14

В Тольятти семь детей отравились неизвестным веществом в бассейне

СК проводит проверку по факту ЧП
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти начата доследственная проверка по факту отравления семерых детей неизвестным веществом после посещения бассейна. В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное.

- 19 августа 2021 года в больницу были госпитализированы семь детей в возрасте от 7 до 14 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна на праздновании дня рождения одного из пострадавших, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

По предварительным данным, ингаляционное отравление могла быть вызвано неизвестным веществом. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники СК и криминалисты. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства должностными лицами оздоровительного комплекса.