В Тольятти семь детей отравились неизвестным веществом в бассейне

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти начата доследственная проверка по факту отравления семерых детей неизвестным веществом после посещения бассейна. В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное.

- 19 августа 2021 года в больницу были госпитализированы семь детей в возрасте от 7 до 14 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна на праздновании дня рождения одного из пострадавших, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

По предварительным данным, ингаляционное отравление могла быть вызвано неизвестным веществом. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники СК и криминалисты. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства должностными лицами оздоровительного комплекса.