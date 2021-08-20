«Вера в чудо – не мое»: в Тольятти погибла ученица лицея

Девочка училась в престижном лицее, на учетах нигде не состояла, ее семья считалась вполне благополучной Фото: Соцсети

«Главное, чтоб была семья, вера в чудо – не мое», - такой статус стоит в соцсетях у 16-летней Вероники (имя девочки изменено) из Тольятти.

Девочка училась в престижном лицее, на учетах нигде не состояла, ее семья считалась вполне благополучной. Мама девочки до сих пор не может поверить в произошедшее.

Тело Вероники обнаружили около 9 часов вечера случайные прохожие у подножия жилого дома в Автозаводском районе Тольятти. Предположительно, она упала с балкона 16 этажа.

- На балконе нашли ее сумку. Телефон, наушники, пачка сигарет – ничего необычного, никакой предсмертной записки, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Было ли падение с высоты трагической случайностью, осознанным выбором или чьим-то злым умыслом, теперь предстоит выяснить следователям.