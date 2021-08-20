В Самаре сотрудница учебного заведения подозревается в отмывании денег

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Самары подозревают в легализации денежных средств незаконным путем. В настоящее время в отношении руководителя финансово-экономического отдела одного из учебных учреждений города возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 УК РФ (Отмывание денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, с декабря 2017 года по ноябрь 2019 года подозреваемая получила от директора ООО не менее 300 тысяч рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенным ранее контрактам и своевременную оплату выполненных работ, а также получение информации о предстоящих закупках. После чего сотрудница учебного учреждения совершила финансовые операции, чтобы придать правомерный вид полученным незаконным путем деньгам.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.