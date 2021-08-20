В Самаре заканчивают оценку состояния макета ракеты у музея "Самара Космическая"

В Самаре проверяют, в каком состоянии ракета. Фото - Яндекс.Панорамы

В Самаре оценивают состояние макеты ракеты у музея "Самара Космическая", об этом сообщают в городской администрации.

Монумент представляет собой настоящую ракету, которая использовалась для тренировки на космодроме Плесецк. Ракета была изготовлена в 1984 году, а в 1999 году выработавшую ресурс ракету переделали под макет. Ее установили в 2001 году по инициативе известного конструктора РКЦ "Прогресс" Дмитрия Козлова.

Сейчас проводят техническое обслуживание ракеты, оценивают, вертикально ли она стоит и может ли находиться там дальше. Сообщается, что оценка монумента должна завершиться 20 августа.