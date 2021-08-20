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Общество20 августа 2021 14:44

Экстремальная жара в Самарской области побила сразу 11 рекордов с 1935 года

19 августа 2021 года жара в Самаре побила температурные рекорды прошлых лет
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самаре экстремально жарко

В Самаре экстремально жарко

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области лето в этом году выдалось экстремально жарким. Синоптики ежедневно фиксируют новые рекорды по температуре воздуха в разных районах области. 19 августа 2021 года в регионе были побиты сразу 11 температурных рекордов с 1935 года.

Так, по данным синоптиков, в Самаре 19 августа зафиксировали 37,9 градусов жары, что на 2,9 градуса выше, чем предыдущий рекорд в 2016 году. Максимальное отклонение от рекорда прошлых лет было зарегистрировано в Тольятти. Там, по данным Приволжского УГМС, в четверг было 38,7 градусов, что на 3,3 градуса выше, чем в 2016 году.

Также рекорды по температуре были побиты в Клявлино, Аглосе, Челно-Вершинах, Кинель-Черкассах, Сызрани, Ново-Девичье, Авангарде, Большой Глушице и Серноводске. В большинстве районов в этот день были побиты рекорды 1935 года.

Напомним, в Самарской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. По прогнозу синоптиков, температура воздуха 19-22 августа 2021 года составит +40-41 градусов.