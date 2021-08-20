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Общество20 августа 2021 15:49

Самарцам начали выдавать многофункциональные карты жителей

С помощью карты можно оплачивать покупки, а также получать социальные выплаты
Сергей ЧЕРНЫХ
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Самарцам начали выдавать многофункциональные карты жителей

Самарцам начали выдавать многофункциональные карты жителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жителям региона начали выдавать многофункциональные карты, с помощью которых можно оплачивать покупки, проезд и получать социальные выплаты, сообщили в региональном правительстве.

Чтобы получить карту, необходимо обратиться в офис банка ВТБ. Получение и обслуживание карты бесплатное. Для различных гаджетов доступны мобильные приложения, где можно управлять возможностями карты.

Проект реализован по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Карта для своего обладателя станет единым ключом к различным сервисам, связанным с транспортной инфраструктурой, социальным обеспечением и медицинским обслуживанием.

Карты подключена к программе лояльности, она имеет собственные бонусы. В дальнейшем она сможет заменить полис обязательного медицинского страхования при обращении в больницу.