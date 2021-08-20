Игорь Комаров поздравил жителей Нижнего Новгорода и гостей города с 800-летием

Игорь Комаров поздравил жителей и гостей города

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил с 800-летием жителей Нижнего Новгорода и гостей города.

- Поздравляю всех с праздником – с 800-летием Нижнего Новгорода! Это праздник не только Нижегородской земли, но и других регионов Приволжского федерального округа, ведь с ними Нижний связан неразрывно. Город по праву заслужил любовь и уважение жителей России, - сказал Комаров.

В этом году юбилейную дату отмечают также в Самарской области, где праздную 170-летие. Два волжских региона объединяет давнее сотрудничество в разных сферах.

На сайте полпреда ПФО размещена выставка «Нижний Новгород глазами поэтов, писателей, художников, скульпторов, фотографов регионов Приволжского федерального округа», где выставлены работы самарских мастеров Эвелины Глазковой, Татьяны Пудовой и Юрия Стрельца.