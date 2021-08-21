Думал, что помогает: под Тольятти водитель чуть не стал соучастником крупной кражи

В Тольятти владельца дачи грабили на его глазах Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области мужчина решил ограбить дачу. Участок со сложенными там профилями и бытовой техникой он присмотрел давно. Чтобы не вызывать подозрения, злоумышленник представился владельцем участка и нанял грузоперевозки.

Грузил все днем, но моменты выбрал не удачный. Настоящий хозяин дачи оказался рядом. 59-летний мужчина сразу вызвал полицию, остановил грузовую «Газель» и задержал ее до приезда правоохранителей

По приезду полицейские установили личности задержанных и опросили всех фигурантов. Гавным виновником оказался 32-летний ранее не судимый житель Тольятти. На дачу он проник просто, сломав замок, а чужое имущество вывозил в несколько заходов. При этом водителя заверил, что именно он собственник участка. В итоге, по оценкам пострадавшего, преступник вывез стройматериалов и бытовой техники на 120 тысяч рублей.

Похищенное имущество изъято в полном объеме и в ближайшее время будет возвращено владельцу.

Вор задержан, в отношении него следственным отделением ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по за покушение покушение на кражу с причинением значительного ущерба.