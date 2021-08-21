В Самаре водитель такси не пропустил мотоциклиста: парень в больнице

Мотоциклиста госпитаизировали после того, как его сбил таксист Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Летом мотоциклы – привлекательны транспорт, но опаснее чем авто. Вчера, 20 августа, молодой мотоциклист угодил под колеса автомобиля такси. ДТП произошло в пять часов вечера в районе дома № 153 по ул. Ставропольской. 54-летний таксист, управляя Reno Logan, следовал по улицы Каховской в сторону улицы Минской.

По данным управления МВД России по Самарской области, на перекрестке Каховской и Ставропольской, который нерегулируется, он не уступил дорогу мотоциклисту на Honda CB400. При этом у мотоцикла было преимущество в движении.

Удар был такой силы, что мотоцикл отбросило в "четырнадцатую", которая стояла напртив через перекресток. Ее водитель пропускал пешеходов. Никто из них не пострадал, но сильно досталось 24-летнему водителю мотоцикла. Он выжил, но попал в больницу.

По предварительным данным, нарушителем признан водитель такси. Оказалось, что это не первое его нарушения. За год он уже получил два штрафа.