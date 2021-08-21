Трехлетний малыш пострадал в ДТП с грузовиком под Тольятти

Малыш пострадал серьезнее всех, его госпиталищировали Фото: ГУ МВД России по Самарской области

20 августа около 8 часов вечера в Ставропольском районе Skoda Fabia влетеа в грузовик Volvo FH-420.

За рулем легкового авто находилась 32-летняя женщина. С ней в машине была еще одна женщина и трехлетний мальчик. По предварительным данным полиции, Skoda Fabia двигалась по дороге «Ташелка - Новая Бинарадка» от села Новая Бинарадка в направлении трассы «Димитровград-Узюково-Тольятти».

При выезде на перекресток в районе 37 км водитель легковушки не остановилась и не пропустила автомобиль, который ехал по главной дороге. В итоге ее машина въехала в грузовик Volvo FH-420 с полуприцепом. За его рулем находился 55 летний мужчина. Он не пострадал.

К сожалению всем, кто был в легковом автомобиле понадобилась помощь медиков –пострадали все: и водитель, и два пассажира легковушки. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Трехлетний малыш пострадал серьезнее всех. Его госпитализировали, женщинам назначили амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту этого ДТП. После проверок будет принято процессуальное решение.