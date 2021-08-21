Сгорела собака на привязи: в посёлке под Самарой пожар уничтожил несколько домов

В страшном пожаре пострадали домашние животные

Сегодня, 21 августа, столбики самарских термометров фиксируют 40 градусов жары, и это только в тени. В главном управлении МЧС не раз предупредупреждали, что такая погода крайне пожароопасна. Сегодня случились очередные подтверждения этих слов.

В коттеджном поселке Юбилейный недалеко от Черноречья, огонь уничтожил несколько жилых построек.

- Все началось около 13.30. У нас же тут много заброженных участков, купили и не живут, траву не косят. В такую погоду она вся сухая, вот и горит и уже не первый раз. У меня недавно на участок тоже перекинулось, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» один из местных жителей Дмитрий. - Сегодня полностью сгорело пару домов. Соседи говорили, что в одном из них сгорела собака на привязи.

По словам очевидцев, пострадавших среди людей не было, на место быстро прибыли пожарные. К настоящему времени они почти полностью справились с огнем.