В правительстве Самарской области окажут поддержку жителям села Гвардейцы, пострадавшим от крупного пожара

Влати региона помогут погорельцам села Гвардейцы Фото: Приавительство Самарской области

В Самарской области продолжают бороться с крупным пожаром, который 21 августа охватил село Гвардейцы Борского района, соседний лес и поле. На место ЧП, прервав рабочую поездку прибыл глава региона Дмитрий Азаров.

По данным Главного управления МЧС России огонь успел охватить 14 строений в селе, три из которых – жилые дома и люди там проживают постоянно. Сейчас пожар локализован. Но он успел причинить людям немало ущерба. Точный его объем еще предстоит установить. Однако уже на месте Дмитрий Азаров принял необходимые решения по распределению сил и оказанию первоочередной помощи погорельцам. Правительство региона прорабатывает меры поддержки пострадавшим от пожара жителям села.

- Сейчас самое главное – понять, какая помощь людям нужна. Безусловно, она будет оказана, все социальные службы получили соответствующие поручения», - заверил Дмитрий Азаров.