В Самарской области строго запретили посещать леса

Малейшая искра сейчас угрожает гектарам лесов Фото: Архив "КП"

С 21 по 27 августа в Самарской области строго-настрого запретили посещать леса. Соответствующий приказ подписали в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона. Ограничения касаются всех лесничеств без исключения.

Из-за аномальной жары в Самарской области введён оранжевый уровень опасности. Последний раз так жарко здесь было в 1936 году. Сейчас температура воздуха на 9 °С выше нормы. Малейшая искра, непотушенный окурок или даже луч через кусок стекла, могут превратиться в масштабный пожар, как это произошло 21 августа в Борском районе.

Чтобы такого не происходило, людей просят исключить походы и поездки в леса, и быть очень внимательными, ни в коем случае не разводить костры, не жечь сухую траву, и не бросать стекло на землю.

При 5-м классе пожарной опасности огонь вспыхивает моментально и также быстро распространяется, - отмечают в правительстве Самарской области. В таких условиях разросшийся лесной пожар потушить практически невозможно.