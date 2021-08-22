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Общество22 августа 2021 9:01

Из-за рекордной жары в Самарской области термометры не могут показать точную температуру

Приборам просто не хватает делений
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Столбикам термометров не хватает делений чтобы правильно показать температуру. Фото: соцсети

Столбикам термометров не хватает делений чтобы правильно показать температуру. Фото: соцсети

Жара в Самарской области бьет все рекорды. В эти выходные столбики термометра перевалили за отметку в 50 градусов выше нуля. Такие фотографии в социальных сетях выкладывают жители региона.

Точную температуру при этом приборы показать так и не смогли – термометрам просто не хватило для этого делений, столбик поднялся выше всех имеющихся обозначенных отметок.

В то же время синоптики говорят о том, что на следующей неделе гнетущая жара спадет и в регионе станет немного прохладнее.