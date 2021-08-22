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Общество22 августа 2021 9:27

21 августа 2021 года в магазинах Самары скупили всю питьевую воду

Пустые полки разочаровали покупателей
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Аномальная жара подстегнула жажду

Аномальная жара подстегнула жажду

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре в субботу, 21 августа 2021 года, скупили всю питьевую воду в магазинах. Об этом разочарованные покупатели сообщили в соцсетях.

- Полки пустые, только пара бутылок дорогущей минералки осталось, - сетуют самарцы.

Продавцы говорят, что спрос подстегнула аномальная жара – покупателя буквально смели с полок живительную влагу, а новую партию просто не успели привезти.

- На складах воды достаточно, в магазины ее подвезут уже в ближайшее время, - пообещали продавцы.