21 августа 2021 года в магазинах Самары скупили всю питьевую воду

Аномальная жара подстегнула жажду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре в субботу, 21 августа 2021 года, скупили всю питьевую воду в магазинах. Об этом разочарованные покупатели сообщили в соцсетях.

- Полки пустые, только пара бутылок дорогущей минералки осталось, - сетуют самарцы.

Продавцы говорят, что спрос подстегнула аномальная жара – покупателя буквально смели с полок живительную влагу, а новую партию просто не успели привезти.

- На складах воды достаточно, в магазины ее подвезут уже в ближайшее время, - пообещали продавцы.