Триколор на высоте 20-этажного дома: как самарские нефтяники отметили День государственного флага

Самарские нефтепереработчики отметили День флага

В Самарской области нефтяники отметили День государственного флага торжественными мероприятиями и праздничными акциями. На Новокуйбышевском НПЗ нефтепереработчики водрузили российский триколор на самой высокой точке завода – колонне новой установки каталитического риформинга CCR. Ее высота составляет 60 метров и сопоставима с уровнем 20-этажного дома.

На Сызранском НПЗ российский флаг подняли на 40-метровую высоту: триколор взвился над площадкой обслуживания колонны-деизогексанизатора установки каталитической изомеризации. Этот уникальный объект был возведён всего за полтора год и позволил уже в 2011 году начать выпуск топлива Евро-5.

На Куйбышевском НПЗ утро началось в праздничного флешмоба на проходной. Здесь молодые нефтепереработчики на роликах торжественно проехали перед административным зданием с огромными трехцветными полотнами.

А в Новокуйбышевской нефтехимической компании рабочий день начался с вручения ленточек в цветах российского флага. Сотрудники офиса ННК сделали общую фотографию с триколором в центре, а молодые специалисты организовали забег в поддержку госфлага России.