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Общество22 августа 2021 12:21

Пострадали четыре машины: в Самаре на Южном шоссе автомобиль полиции попал в ДТП

Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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О ДТП в соцсетях сообщили очевидцы. Фото: соцсети

О ДТП в соцсетях сообщили очевидцы. Фото: соцсети

В Самаре автомобиль полиции попал в аварию с четырьмя машинами. Об этом рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях. ДТП произошло на Южном шоссе.

- Недалеко от ТК «Амбар» автомобиль полиции попал в аварию, - написали очевидцы в соцсетях и поделились видео с места происшествия.

На видеозаписи видно, как на трассе выстроились четыре пострадавших автомобиля, автомобиль ДПС стоит последним, у него помят капот.

В ГУ МВД Самарской области журналисту «КП-Самара» подтвердили – такое ДТП действительно зафиксировано, правда, произошло не в воскресенье, 22 августа, а уже два дня назад.

- Такое ДТП было, в нем участвовали четыре автомобиля, в том числе автомобиль ДПС, - подтвердили в полиции. – Пострадавших в аварии нет.