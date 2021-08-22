Самара заняла второе место в РФ в рейтинге лучших городских парков

Самарцы высоко оценивают городские парки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара заняла второе место в рейтинге лучших городских парков. Рейтинг составил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Уровень благоустройства зон отдыха должны были оценить сами горожане.

По мнению местных жителей, самые благоустроенные и ухоженные парки в стране сейчас разбиты в Казани, Москве и Краснодаре. Последнее место рейтинга занял Омск.

Парки Самары заняли второе место всероссийского рейтинга. Средняя оценка мест отдыха по мнению горожан составила 3,7 баллов из пяти возможных. Каждый пятый самарец оценил благоустройство парков на «отлично» и больше трети – на «хорошо».

- Жители города рады позитивной атмосфере в местах досуга, однако самарцы сообщают о нехватке туалетов — в качестве примера приводят сквер им. М.И. Калинина,- сообщают авторы рейтинга.

Всего 4% респондентов оценили благоустройство как неудовлетворительное.

Аналогичную оценку от жителей города получили парки Красноярска. А вот жители Санкт-Петербурга оценили городские парки всего на 3,5 балла.