В Самаре в фонтане застряла большая черная собака

Животное провело в фонтане три часа. Фото: соцсети

В Самаре в фонтане на ул.Осипенко застряла большая черная собака. Тревогу подняли зооволонтеры в социальных сетях.

- Собака в фонтане Осипенко застряла лапой, зацепилась, скорее всего, когтем в решетку, не может вылезти! – написала на своей страничке в соцсети зооволонтер Александра Кочина. - Уже более трёх часов она в воде, у нее заканчиваются силы, еще немного – и она утонет! Все службы отказались ей помогать, нужны помощники, чтобы вытащить ее оттуда!

Как рассказала Александра журналисту «КП-Самара», сигнал SOS потсупил зоозащитникам рано утром.

- В половине седьмого я уже была на месте, однако, к счастью, помощь не потребовалась – собаку спасли местные мужички, которые заканчивали ночную гулянку, - рассказала девушка. – Собака захотела пить и полезла в фонтан, однако там оказалось слишком глубоко для того, чтобы она могла выбраться обратно. На собаке был ошейник, один из мужичков попытался ее за него вытащить, она его от страха укусила. Однако остальные не сдались и сумели достать животное.

Едва оказавшись на земле, животное убежало.