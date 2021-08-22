Под Кинелем около трассы горит трава, дорогу заволокло дымом

Дорогу заволокло дымом Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Под Кинелем в Самарской области горит трава. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили очевидцы.

- Горит трава около стелы «Микрорайон Кинельский». Дорогу всю заволокло дымом, видно, что выгорел большой участок, - сообщают очевидцы.

Из-за плохой видимости движение транспорта замедлено, хотя пробок нет

Из-за дыма видимость на трассе снижена Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В ГУ МЧС по Самарской области журналисту "КП-Самара" сообщили, что площадь активного горения травы составила 300 квадратных метров.

- Пожарно-спасательные подразделения еще работают на месте, - пояснили в МЧС.

По сообщению ГУ МЧС по Самарской области, за минувшие сутки огнеборцам пришлось тушить 49 природных пожаров. Из-за аномальной жары, сухой погоды и сильного ветра в области сохраняется 4 и 5 класс пожарной опасности, посещение лесов и разведение костров запрещены.