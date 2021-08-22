Олег Газманов пел и катался на танке 21 августа 2021 на фоне страшного лесного пожара в Борском в Самарской области

Олег Газманов показал подписчикам, как катается на танке. Фото: скрин видео

Олег Газманов пел и катался на танке 21 августа 2021 года на фоне страшного лесного пожара в Борском районе Самарской области. Пост и видео артист выложил на своей страничке в соцсети.

Артиста пригласили выступить на празднике в честь 285-летия села Борское. Несмотря на 40-градусную жару, 70-летний певец «на полную» отработал двухчасовой концерт в поле на открытом воздухе.

- Мне удалось посадить Дерево Победы рядом с открывшимся музеем-панорамой «Огненная дуга» и покататься на танке во время реконструкции боя! – написал артист.

На заднем фоне - столб дыма от горящего леса. Фото: скрин видео

На видео видно, что музыкант катается на танке на фоне огромного столба дыма от горящего леса. Напомним, 21 августа в Борском районе из-за самовольного пала травы сгорело 14 домов в селе Гвардейцы и загорелся нацпарк Бузулукский бор. Огонь бушует до сих пор, он охватил уже более 100 гектаров, к тушению подключились три сотни человек, три пожарных поезда и авиация.