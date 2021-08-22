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Общество22 августа 2021 19:01

В Самаре в ночном пожаре на ул.Партизанской 22 августа пострадали два авто

Целый час во дворе горели автомобили Ford и Lada Vesta.
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Автомобили полыхали почти час. Фото: соцсети

Автомобили полыхали почти час. Фото: соцсети

Ночью 22 августа в Самаре на улице Партизанской загорелись два автомобиля. Пожар начался во дворе дома №178. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 4.51, - пояснили в МЧС.

Пожарные прибыли оперативно и выяснили, что во дворе горят автомобили Ford и Lada Vesta.

- В тушении автомобилей участвовали семь человек, - пояснили в МЧС. - Пожар удалось ликвидировать в 6:02. Пострадавших нет.

Сейчас эксперты выясняют причины возгорания и сумму ущерба.