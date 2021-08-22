В Самаре в ночном пожаре на ул.Партизанской 22 августа пострадали два авто

Автомобили полыхали почти час. Фото: соцсети
Ночью 22 августа в Самаре на улице Партизанской загорелись два автомобиля. Пожар начался во дворе дома №178. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 4.51, - пояснили в МЧС.
Пожарные прибыли оперативно и выяснили, что во дворе горят автомобили Ford и Lada Vesta.
- В тушении автомобилей участвовали семь человек, - пояснили в МЧС. - Пожар удалось ликвидировать в 6:02. Пострадавших нет.
Сейчас эксперты выясняют причины возгорания и сумму ущерба.