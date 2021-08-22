В Самаре на стене 16-этажного дома нарисуют портрет Александра Невского

Мурал нарисуют на стене 16-этажки. Фото: соцсети

В Самаре на торце 16-этажного дома нарисуют портрет князя Александра Невского. Об этом сообщают региональные власти.

Работы по созданию очередного мурала на стене самарского дома стартовали 22 августа, в День государственного флага РФ. Изображение известного исторического деятеля появится на стене 16-этажк в одном из новых районов города, рядом с этнографическим комплексом «Парк дружбы народов».

Портрет будет сопровождаться памятной юбилейной надписью в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Похоже муралы на патриотическую тему появятся и в других российских городах, однако Самара стала первой в списке.