Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2021 21:16

В Самаре на стене 16-этажного дома нарисуют портрет Александра Невского

Работа художников по созданию мурала уже стартовала
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мурал нарисуют на стене 16-этажки. Фото: соцсети

Мурал нарисуют на стене 16-этажки. Фото: соцсети

В Самаре на торце 16-этажного дома нарисуют портрет князя Александра Невского. Об этом сообщают региональные власти.

Работы по созданию очередного мурала на стене самарского дома стартовали 22 августа, в День государственного флага РФ. Изображение известного исторического деятеля появится на стене 16-этажк в одном из новых районов города, рядом с этнографическим комплексом «Парк дружбы народов».

Портрет будет сопровождаться памятной юбилейной надписью в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Похоже муралы на патриотическую тему появятся и в других российских городах, однако Самара стала первой в списке.