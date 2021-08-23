В Самарской области пенсионер добровольно отдал 1 миллион рублей мошенникам

Полицейские ищут мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

87-летний житель Тольятти попался на уловки мошенников и отдал им все свои сбережения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

- Мошенники позвонили пенсионеру и сообщили, что якобы его родственник попал в ДТП. Мужчина представился сотрудником полиции и сказал, что для решения неких проблем, необходимо перевести ему деньги, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионер снял наличные, которые хранились на его счете в банке, и передал 1 миллион рублей человеку, который приехал к нему домой. Обман раскрылся практически сразу, как только тольяттинец позвонил своим родственникам и узнал, что никакого ДТП не было. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.