Губернатор Самарской области встретится с пострадавшими после пожара жителями Борского района

Губернатор встретится с жителями пострадавших сел по вопросам восстановления жилья и коммунальной инфраструктуры

23 августа 2021 года прошло заседание межведомственного оперативного штаба по решению вопросов, связанных с ликвидацией последствий пожаров на территории Самарской области. На заседании присутствовали гуьернатор Самарской области Дмитрий Азаров, и. о. руководителя МЧС России Виктор Яцуценко, а также главы региональных министерств, ведомств и муниципальных образований.

Губернатор держит ситуацию на личном контроле, по его поручению с населением, пострадавшим от пожара, начали работать сотрудники министерства социально-демографической политики.

- Людям была оказана оперативная экстренная помощь. В дальнейшем будут приниматься все необходимые меры для восстановления жилья, - сообщили в оперштабе.

Сегодня губернатор приедет в Немчанку и лично встретится с населением. Напомним, пожар в Борском районе уничтожил 14 домов в селе Гвардейцы и 16 строений в селе Немчанка.

В настоящее время пожарные продолжают ликвидировать крупный пожар, на месте ЧП работают 611 человек и 149 единиц спецтехники. Пожар тушат также с воздуха, сегодня 23 августа привлечен вертолет Ми-8 и 10 авторазливочных станций Минобороны РФ, а завтра по необходимости прибудет самолет Бе-200.